'Woman-Donne d'Arte', collettiva femminile a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - In omaggio alle grandi artiste della storia, "quelle che hanno avuto il coraggio di perseverare in un mondo a prevalenza maschile", nasce l'idea di un'esposizione tutta al femminile, 'Woman-Donne d'Arte', allestita negli spazi di Mug-Magazzini Generativi a Bologna dall'8 marzo al 31 maggio. La mostra collettiva vede protagoniste otto artiste donne, che si esprimono ognuna secondo una cifra stilistica unica e fortemente caratterizzata. Le opere hanno come filo conduttore la figura femminile, rappresentata in forma pittorica o scultorea, a seconda del mezzo espressivo utilizzato dall'artista.

In mostra anche alcune riproduzioni dei graffiti dell'artista afgana Shamsia Hassani, le cui opere hanno ispirato migliaia di donne in tutto il mondo. Le altre artiste invitate a partecipare alla mostra collettiva sono Anna Rita Barbieri, Cristina Scalorbi, Letizia Rostagno, Octavia Monaco, Roberta Serenari, Silla Guerrini, Simona Ragazzi.

Durante tutto il periodo della mostra sarà possibile contribuire alla raccolta fondi di WeWord onlus in favore delle donne ucraine. L'esposizione, curata da Licia Mazzoni, voluta e realizzata da Emil Banca Credito Cooperativo, è patrocinata da Soroptimist International d'Italia-Club di Bologna. (ANSA).