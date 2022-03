Al Prado affreschi romani sconosciuti di Carracci

(ANSA) - MADRID, 04 MAR - Una ricomposizione quasi completa degli affreschi della cappella Herrera, realizzati da Annibale Carracci (1560-1609) all'interno della chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore a Roma e poi rimasti in parte praticamente sconosciuti ai più per quasi due secoli: è la nuova grande mostra temporanea lanciata dal museo del Prado di Madrid, in collaborazione con il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna (Mnac) e le Gallerie Nazionali di Arte Antica Palazzo Barberini di Roma.

L'esposizione, presentata il 4 marzo alla stampa, verrà aperta al pubblico martedì 8 marzo e chiuderà il 12 giugno.

Successivamente, gli affreschi di Carracci verranno esposti a Barcellona in estate e a Roma a novembre. La mostra, curata dal vicedirettore di conservazione del Prado Andrés Úbeda, raccoglie 16 dei 19 affreschi della cappella Herrera, incaricati a Carracci da Juan Enríquez de Herrera, mercante e banchiere spagnolo trasferitosi a Roma. Opere — realizzate in parte da Carracci stesso e poi dal suo discepolo Francesco Albani, quando il primo venne colpito da una grave malattia — volte a raffigurare scene della vita di San Diego di Alcalá, religioso francescano spagnolo. Uno degli aspetti significativi della mostra è il fatto che alcune delle opere incluse sono esposte al pubblico per la prima volta dal 1833, quando vennero portati via a causa del cattivo stato di conservazione della chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore: si tratta dei 7 giunti a Madrid e conservati nei magazzini del museo del Prado, dove sono stati recentemente restaurati. Altri nove vennero trasportati a Barcellona ed esposti nel Mnac. I tre rimasti a Roma sono andati perduti e per il momento non sono stati ritrovati, ha spiegato all'ANSA Úbeda. (ANSA).