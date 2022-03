Mostra su Sacharov, simbolo diritti mentre Ucraina è invasa

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - In un momento di guerra e di altissima tensione internazionale è stata inaugurata oggi a Milano la mostra "Sacharov-I diritti umani nel cuore dell'Europa" dedicata alla figura di Andrej Sacharov e alle personalità che sono state insignite dell'omonimo Premio del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. L'esposizione - ancora più significativa e simbolica del solito - è aperta fino al 16 marzo al Milano Luiss Hub. Attraverso materiale fotografico, la rassegna rende omaggio ai valori della democrazia. La prima parte è dedicata alla figura del fisico: la sua attività scientifica, il dissenso, la lotta per i diritti umani, l'esilio, il premio Nobel, l'impegno politico per la democratizzazione del sistema sovietico. La seconda agli altri protagonisti della difesa dei diritti umani. Alla conferenza stampa erano presenti Vladimir Milov, consigliere del dissidente russo Alexej Navalny che ha fortemente criticato Putin, Maurizio Molinari, responsabile dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Francesca Gori di Memorial Italia e Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. La mostra è stata inizialmente organizzata dal Comune di Parigi e poi portata alla Biblioteca nazionale di Roma e quindi nel capoluogo lombardo anche grazie al supporto di Comieco, il consorzio nazionale senza scopo di lucro che garantisce il riciclo di carta e cartone raccolti dagli italiani. "Basta guardare le immagini che ci giungono dalle piazze che in questi giorni sono cariche di richieste di pace e di rispetto dei diritti civili e della democrazia: la modalità più semplice con cui le persone vogliono comunicare e testimoniare immediatamente è basato su un foglio di cartone, così come di cartone sono i pannelli della mostra su Sacharov.

Le idee sulla carta restano. Anche a futura memoria", ha detto Montalbetti. (ANSA).