Restaurati due bassorilievi del giovane Michelangelo

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAR - E' terminato il restauro della Madonna della scala e della Battaglia dei centauri, due bassorilievi giovanili di Michelangelo: li realizzò durante gli anni della formazione al giardino di San Marco a Firenze.

L'intervento è stata l'occasione per un complessivo riallestimento della sala dei marmi al museo fiorentino di Casa Buonarroti nella quale le opere sono esposte e per una campagna diagnostica sulle stesse. L'intervento è stato realizzato con una donazione della Fondazione Friends of Florence.

La Madonna della scala (1490) e la Battaglia dei centauri (1491-1492), sebbene siano opere giovanili dell'artista, possiedono già tutti gli elementi che si possono ritrovare nella sua produzione più matura. Trascorsi rispettivamente venticinque e trent'anni dai restauri eseguiti sulle opere, il nuovo intervento di pulitura è stato necessario per rimuovere le sottili stratificazioni dei depositi atmosferici di natura coerente ed incoerente che opacizzavano e alteravano cromaticamente i rilievi.

"La sola spolveratura e la leggera pulitura cui le due opere sono state sottoposte avevano dato risultati tali da rendere inadeguato alla loro migliore valorizzazione l'allestimento preesistente che vedeva i rilievi su uno sfondo chiaro che mortificava il colore e il modellato dei due marmi", ha detto Alessandro Cecchi, direttore di Casa Buonarroti spiegando la necessità di intervenire anche sulla sala dei marmi. Per il nuovo allestimento sono state progettate strutture metalliche verniciate di color antracite che fanno risaltare i due bassorilievi. Il racconto di entrambe le opere è affidato a un breve testo sulla storia collezionistica e artistica. La nuova illuminazione a led consente la lettura delle sculture in ogni dettaglio. (ANSA).