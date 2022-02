Ucraina: artisti russi si ritirano da Biennale Arte Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - La Russia non parteciperà alla 59/a Biennale dell'Arte di Venezia, edizione 2022, per il forfait da parte degli artisti Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov assecondati dal curatore Raimundas Malaauskas, a causa del conflitto innescato da Mosca contro l'Ucraina. "Non c'è posto per l'arte quando i civili muoiono sotto il fuoco dei missili - ha scritto su Istagram Sukhareva taggando per la condivisione Savchenkov - quando i cittadini dell'Ucraina si nascondono nei rifugi e quando chi protesta in Russia viene ridotto al silenzio". Da parte sua l'Ucraina ha invece confermato la propria partecipazione alla Biennale dell'Arte di Venezia.

La Biennale nell'esprimere "piena solidarietà per questo atto coraggioso e nobile" e "condivide le motivazioni che hanno portato a questa scelta, che drammaticamente raffigura la tragedia in cui si trova l'intera popolazione dell'Ucraina". "La Biennale resta il luogo di incontro fra i popoli attraverso le arti e la cultura - rileva la nota diffusa - e condanna chi impedisce con la violenza il dialogo nel segno della pace".

