Palazzo Davanzati a Firenze chiude tre mesi per riallestimento

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Al via i lavori per il riallestimento del percorso museale di Palazzo Davanzati a Firenze. Il museo, si spiega in una nota, rimarrà chiuso al pubblico dal 21 marzo fino al 23 giugno compreso per permettere di modificarne il percorso espositivo con l'obiettivo di restituire alla dimora del Trecento la sua architettura originale e le decorazioni murali che ne arricchiscono gli spazi interni.

"L'intento - spiega Daniele Rapino, responsabile del museo - è di accompagnare il visitatore attraverso un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta dell'atmosfera e dello stile di vita del passato". Il precedente intervento conservativo, oltre 20 anni fa, aveva interessato quasi esclusivamente le strutture architettoniche del palazzo e le decorazioni murali, mentre questa volta, si spiega in una nota, si lavorerà invece sul percorso e sugli arredi, con interventi mirati ad offrire al visitatore una migliore esperienza di visita. Una particolare cura sarà data al riallestimento della collezione dei merletti, nucleo prezioso del percorso espositivo.

I lavori straordinari di riallestimento sono finanziati dal ministero della Cultura con 500mila euro. (ANSA).