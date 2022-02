Musei Opera del Duomo di Firenze tornano a orari pre-Covid

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - L'Opera di Santa Maria del Fiore riapre al pubblico, dal 1 marzo, tutti i monumenti del Duomo di Firenze con orari prolungati come prima della pandemia da Covid.

Tante le novità a partire dall'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, al Museo, Battistero e Santa Reparata per i residenti a Firenze e Area Metropolitana grazie al biglietto speciale denominato "Giglio pass", ritirabile presentando un documento di identità presso le casse dell'Opera.

Tre tipologie di ingressi sostituiranno i biglietti singoli adottati durante la pandemia: il Brunelleschi pass che permette di visitare tutti i monumenti compresa la Cupola (costo 30 euro a persona, ridotto per bambini da 7 a 14 anni, 12 euro, e fino a 6 anni ingresso gratuito); il Giotto pass che ad eccezione della Cupola include tutti gli altri monumenti (20 euro, ridotto 7 euro e fino a 6 anni ingresso gratuito) e il Ghiberti Pass che esclude Campanile e Cupola, cioè i monumenti con salite, e permette di visitare il Museo, il Battistero e Santa Reparata (15 euro l'intero, ridotto 7/14 anni 5 euro e fino a 6 anni ingresso gratuito). Ad eccezione della Cupola del Brunelleschi dove sarà obbligatorio prenotarsi scegliendo un orario, gli altri monumenti e il museo saranno accessibili senza prenotazione. Tutti i biglietti avranno validità 3 giorni dalla data scelta. La cattedrale rimarrà sempre ad ingresso gratuito, ma la domenica sarà chiusa ai visitatori per le celebrazioni del culto. (ANSA).