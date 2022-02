Arte per la pace agli Uffizi. Schmidt, 'riflettere'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Arte per la pace agli Uffizi: il 1 marzo lezione speciale sul capolavoro di Rubens ''Le conseguenze della guerra''. A tenere la lectio sul dipinto esposto a Palazzo Pitti sarà lo storico dell'arte e normalista Marco Collareta, professore ordinario all'Università di Pisa: andrà in diretta sulla pagina Facebook del museo martedì 1 marzo alle 13. L'evento fa parte della campagna del Ministero della Cultura #museumsagainstwar. Per le ragioni di attualità note a tutti, le Gallerie degli Uffizi offrono una speciale lectio magistralis dal titolo "Rubens a Pitti: un dipinto contro la guerra", che sostituirà in via straordinaria il settimanale appuntamento con le dirette di Uffizi On Air: a tenerla, martedi alle 13, dall'Auditorium Vasari del museo, sarà il normalista e professore ordinario di Storia dell'Arte dell'ateneo di Pisa, Marco Collareta, che analizzerà il forte messaggio pacifistico del capolavoro di Pieter Paul Rubens "Le conseguenze della guerra", esposto nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.

"Un dipinto di straordinaria attualità - commenta il direttore Eike Schmidt - capace, attraverso la sua potenza espressiva, di farci sentire il dolore, la brutalità e la tragedia della guerra, e di farci riflettere sulla sua assurdità". L'evento, che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook delle Gallerie, fa parte della campagna del Ministero della Cultura, #museumsagainstwar. (ANSA).