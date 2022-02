Ucraina: Accademia Albertina, arte pronta a fare sua parte

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - L'Arte è pronta a fare la sua parte. Lo afferma l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino che, il 22 febbraio, ha firmato, nell'ambito di Erasmus + Programme, un accordo di mobilità, valido fino al 2027, con l'Accademia di Belle Arti ed Architettura di Kiev.

L'accordo con l'Accademia di Kiev - spiega - era in preparazione da diversi mesi, e per singolare coincidenza è stato firmato nel pieno di una congiuntura drammatica per la nazione ucraina. Il primo momento di scambio sarà nel primo semestre 2023, quando dieci studenti dell'Accademia di Kiev e dieci dell'Accademia Albertina esporranno nelle rispettive sedi.

Gli studenti dell'Albertina saranno selezionati all'interno della edizione 2022 della Summer Exhibition, evento di promozione della produzione artistica degli studenti, che il direttore Edoardo Di Mauro e la presidente Paola Gribaudo hanno inteso rilanciare in grande stile, come testimonia il grande successo dell'edizione 2021, allestita nell'Ipogeo e nelle aule della Rotonda del Talucchi e nei laboratori didattici.

L'Accademia Albertina ha fortemente voluto questo accordo con Kiev, "sia per l'importanza dell'Ucraina in una dimensione europea che per solidarietà con il difficile momento che sta attraversando, e perché convinta che l'arte sia un formidabile strumento di pace e riconciliazione". (ANSA).