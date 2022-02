Sui binari delle Ogr le installazioni di Hassabi e Canell

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Fino al 27 marzo, dal giovedì alla domenica, l'artista cipriota Maria Hassabi sarà protagonista con cinque ballerini di una performance tra danza e scultura, sul pavimento d'oro del Binario 1 delle Ogr. Una composizione sonora accompagnerà le movenze dei performer: una voce femminile scandisce i secondi che passano, da 1 a 14399'', sottolineando l'eterno trascorrere del tempo. E' la mostra Here, a cura di Samuele Piazza con Nicola Ricciardi, una live-installation creata per immaginare nuove relazioni con il tempo e già proposta al Palazzo della Secessione a Vienna.

Al Binario 2, negli stessi giorni, si può ammirare Hardscapes di Nina Canell, a cura di Samuele Piazza con Lorenzo Giusti, realizzata in collaborazione con GAMeC Bergamo. In questo caso è un tappeto di conchiglie a ricoprire il pavimento. Un grande led wall presenta Energy Budget (2017-2018), opera video ideata in collaborazione con Robin Watkins che esplora i diversi modi in cui l'energia si manifesta e circola, a volte in maniera invisibile. In un seminterrato una lumaca leopardo esplora lentamente un quadro elettrico. Il primo piano sull'animale permette di osservare nei dettagli le sue lente fluttuazioni muscolari. Lo schermo stesso trasmette le intime immagini in movimento della lumaca attraverso variazioni di tensione.

Le due mostre, che esplorano linguaggi innovativi e sperimentali dell'arte contemporanea, aprono la stagione espositiva delle Ogr. L'ingresso è gratuito. (ANSA).