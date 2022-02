Musica, immagini e testi per Promised lands di Gitai

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Estratti musicali, proiezioni di immagini e letture di testi compongono il dialogo immaginario di 'Promised lands', la video installazione dell'artista e regista israeliano Amos Gitai, realizzata appositamente per la sala d'Arme di Palazzo Vecchio in concomitanza con la conferenza internazionale dei sindaci delle Città del Mediterraneo in corso a Firenze. Al centro dell'esposizione i protagonisti delle produzioni create da Gitai durante la sua carriera, per evocare, a partire dal suo lavoro teatrale e cinematografico, i destini umani, la storia e il presente nelle varie lingue parlate nell'area del Mediterraneo. "Il progetto - ha spiegato Gitai - è concepito in funzione di questo luogo particolare: la sua storia e il suo rapporto con l'ambiente fanno parte del progetto tanto quanto le opere presentate. Promised Lands intende evocare, a partire da miei lavori teatrali e cinematografici, i destini umani, la storia e il presente nelle varie lingue parlate nell'area del Mediterraneo". (ANSA).