Tefaf New York torna a maggio con galleristi da Italia

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Per la prima volta dal 2019, la grande fiera dell'arte europea Tefaf New York terrà nuovamente la sua manifestazione in presenza dal 6 al 10 maggio con la partecipazione di una novantina di gallerie di rilievo provenienti da tutto il mondo tra cui molte italiane.

La lista degli espositori del 2022 negli spazi dell'Armory di Park Avenue comprende 78 gallerie già presenti nelle edizioni passate, piu' 13 nuove entrate, per un totale di 14 paesi di provenienza.

Cardi, Galleria Continua, Massimo De Carlo, Maggiore Gam, Tornabuoni Arte sono tra i galleristi provenienti dall'Italia che presenteranno il meglio dei loro inventari.

"Siamo entusiasti di riaprire le nostre porte di New York, accogliendo i visitatori in un'esperienza artistica profonda e immersiva", ha dichiarato Charlotte van Leerdam, direttrice esecutiva di Tefaf. "Grazie a espositori di altissimo profilo e opere di livello museale, questa edizione della Fiera confermerà l'impegno con cui TEFAF promuove qualità e prestigio senza eguali nel panorama dell'arte".

Tefaf New York precedera' di un mese l'edizione europea della fiera, prevista inizialmente a marzo e poi riprogrammata Maastricht dal 25 al 30 giugno dopo essere stata rinviata lo scorso dicembre a causa delle crescenti preoccupazioni per i contagi da Covid. (ANSA).