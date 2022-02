Arte: 'Un'invincibile estate' per Fotografia Europea 2022

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 FEB - Dal 29 aprile al 12 giugno torna a Reggio Emilia l'appuntamento con 'Fotografia Europea', festival di fotografia di caratura internazionale, giunto alla 17/a edizione, promosso e prodotto da Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Il titolo della manifestazione - 'Un'invincibile estate', frase di Albert Camus - "racchiude l'immagine di come le nostre forze interiori, pur nel cuore dell'Inverno, tendano inevitabilmente a sprigionarsi infine nel trionfo e nel continuo rinnovarsi della vita. Una metafora quanto mai attuale visto il recente passato e il presente che ci stanno accompagnando": questa suggestione ha accompagnato la direzione artistica del Festival, composta da Tim Clark e Walter Guadagnini, che ha selezionato i lavori dei protagonisti combinando sguardi internazionali e sensibilità differenti, mai banali. Molteplici sguardi sulla contemporaneità attraverso il medium della fotografia, per interrogarsi sul ruolo delle immagini e della cultura visiva in questo particolare momento storico.

Come sempre le sale dei monumentali Chiostri di San Pietro saranno il fulcro del festival, ospitando dieci esposizioni. La mostra storica di questa edizione, 'The Lives of Women', sarà allestita ai Chiostri di San Pietro e dedicata a Mary Ellen Mark, fotografa documentarista che dal 1964 alla morte, nel 2015, ha realizzato saggi fotografici vividi e rivoluzionari che esplorano la realtà delle persone, soprattutto donne, in una varietà di situazioni complesse e spesso difficili, dolorose, a volte quasi impossibili. A Palazzo Da Mosto sarà invece esposta la mostra dedicata al Paese ospite, la Russia, che presenta 'Sentieri nel ghiaccio'. Ed ancora, Palazzo dei Musei ospiterà la mostra 'In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e nuove prospettive', nel trentennale della scomparsa dell'artista. (ANSA).