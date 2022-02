Tre appuntamenti alla Fondazione Modena Arti Visive

(ANSA) - MODENA, 22 FEB - Tre appuntamenti con un ricco parterre di collaborazioni internazionali tra arte digitale, fotografia, videoinstallazioni, figurine e performing art sono in programma per la primavera di Fmav (Fondazione Modena Arti Visive) con inaugurazione a ingresso libero il 4 marzo (ore 18).

'Jordi Colomer. Strade', fino all'8 maggio alla Palazzina dei Giardini, a cura di Daniele De Luigi, è la prima retrospettiva in Italia dell'artista nato a Barcellona nel 1962 e riunisce opere realizzate negli ultimi venti anni, in stretto dialogo con un'azione performativa collettiva e partecipata programmata a Modena. 'Le avventure di Aldo. Archivi come connessioni di tempi', fino al 5 giugno al Museo della Figurina e nelle Sale Superiori di Palazzo Santa Margherita, a cura di Francesca Zanella, propone una nuova modalità di interpretazione dell'archivio partendo da quello del Museo della Figurina, affiancando la produzione e la ricerca dell'artista cremasco Aldo Spoldi al metodo di lettura e ricerca dello storico dell'arte. 'Salvatore Vitale. Decompressed Prism', fino al 5 giugno a Palazzo Santa Margherita, a cura di Chiara Dall'Olio, realizza in un'unica grande installazione site-specific elementi di finzione, documenti e dati reali, immagini fisse e in movimento, filmati e ricerche d'archivio "al fine di svelare i paradossi contenuti nella logica sistemica del monitoraggio sociale". (ANSA).