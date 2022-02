Al Pirelli HangarBicocca le 'Metaspore' di Anicka Yi

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - A due settimane dalla fine della mostra alla Tate Modern del suo 'In love with the world', si apre il 24 febbraio al Pirelli HangarBicocca 'Metaspore', la più vasta esposizione finora realizzata dedicata all'artista coreana Anicka Yi, che contiene venti installazioni realizzati a partire dal 2010. Il titolo - sorta di crasi fra metamorfosi e il termine biologico spore - è anche una definizione del lavoro dell'artista che unisce l'arte alla scienza, l'organico all'inorganico esplorando i concetti di metamorfosi appunto e simbiosi in un lavoro che coinvolge tutti i sensi, anche l'olfatto. Ed infatti la mostra si apre proprio con una soglia sensoriale, una sorta di diorama con sculture in sapone e glicerina che contengono oggetti e batteri che si sviluppano realizzata per la Kunsthalle di Basilea nel 2015. Poi all'interno trovano spazio i suoi altri lavori, da 'Auras, Orgasms and Nervous Peaches' del 2011, stanza vuota con mattonelle bianche senza soffitto, da cui muri esterni trasuda olio d'oliva, a Biologizing the Machine (spillover zoonotica), realizzato appositamente per l'Hangar in collaborazione con il dipartimento di Scienza dell'ambiente e della terra dell'università Bicocca, una rivisitazione del Biologizing the Machine realizzato per la Biennale di Venezia nel 2019. Si tratta di sette teche in vetro che ospitano una cultura di Winogradsky, cioè un ecosistema di batteri del suolo, alghe creato con campioni di terreno dell'area di Milano e della Bergamasca, che crescono e mutano nel tempo. Perché i batteri esistono e sono quello che ci interconnette "una sorta di progetto sociale" spiega l'artista. E anche un modo diverso di percepire la realtà, in cui gli esseri umani non sono protagonisti assoluti.

"Anicka Yi è una visionaria ed è molto attuale - ha sottolineato l'ad del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera - E' impossibile descrivere la mostra, dobbiamo lasciare l'esposizione al sentimento personale dei visitatori. Ci ispira a guardare dentro gli esseri umani da una prospettiva diversa".

La mostra, curata da Fiammetta Griccioli e Vicente Todolì, sarà visibile fino al 24 luglio. (ANSA).