A Milano in mostra le donne di Tiziano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Milano apre il 2022 nel segno dell'arte con una grande mostra dedicata all'immagine della donna nel Cinquecento nella pittura di Tiziano e dei suoi celebri contemporanei come Giorgione, Lotto, Palma Il Vecchio e Tintoretto. 'Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento veneziano', promossa e prodotto dal Comune di Milano, Palazzo Reale in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna, aprirà al pubblico domani, 23 febbraio fino al 5 giugno ed è già un successo. Sono infatti oltre 35 mila i visitatori che si sono già prenotati, come ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi, alla presentazione per la stampa. "Questo è un fatto che ci conforta dopo due anni di pandemia - ha commentato - ed è un dato importante e già di per se parliamo di un successo pre apertura". La mostra, curata da Sylvia Ferino, già direttrice della Pinacoteca Kunsthistorisches, presenta oltre un centinaio di opere di cui 47 dipinti, 16 di Tiziano, molti dei quali in prestito da Vienna, a cui si aggiungono anche sculture e oggetti, come gioielli. Tiziano ha dipinto donne si diverse classi sociali, dalle borghesi le "belle veneziane", fino a donne reali, celebre eroine e sante, divinità. A Venezia è nell'arte figurativa che il tema della donna si impone grazie alla figura di Tiziano che pone la figura femminile al centro del suo mondo creativo. In mostra si possono ammirare il ritratto di Eleonora Gonzaga della Rovere de 1537, la Madonna col bambino, Isabella d'Este in nero, la Giovane donna con cappello piumato che arriva dall'Ermitage di San Pietroburgo. "La donna per Tiziano è la creazione più importante del mondo - ha commentato la curatrice -, la bellezza della pittura significa la bellezza della donna". (ANSA).