MuseoCity Milano torna in presenza assieme a Bergamo e Brescia

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Dopo due edizioni online a causa della pandemia, torna in presenza MuseoCity che dal 4 al 6 marzo inviterà i cittadini a riscoprire i luoghi dell'arte e della cultura non solo a Milano ma anche a Bergamo e a Brescia, le due città Capitali italiane della cultura del 2023. Sono oltre 90 le istituzioni pubbliche e private che parteciperanno alla sesta edizione, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l'associazione MuseoCity, tra musei d'arte, di storia, scientifici, case museo, archivi d'artista e musei d'impresa che declineranno il tema di quest'anno "Stanze dell'arte". Per la prima volta, quindi, partecipano a MuseoCity anche Bergamo e Brescia. La Leonessa partecipa con le quattro sedi gestite da Fondazione Brescia Musei - Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo delle Armi 'Luigi Marzoli', con il Museo Diocesano e con la Casa Museo di Palazzo Tosio. Nella città dei Mille saranno invece coinvolte l'Accademia Carrara, il Museo Civico di Scienze Naturali E. Caffi, il Museo delle storie di Bergamo, il Palazzo della Ragione, il Palazzo e Giardini Moroni.

"Questa nuova edizione di Museocity è innanzitutto un'occasione importante di riapertura per tanti spazi d'arte e cultura, pubblici e privati, grandi e piccoli, che durante gli scorsi due anni hanno sofferto l'assenza obbligata del pubblico, privandosi di quel rapporto che è vitale ed essenziale per ogni museo o spazio espositivo", ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che ha presentato l'edizione 2022 insieme alle colleghe di Bergamo e Brescia, Nadia Ghisalberti e Laura Castelletti.

Con l'itinerario Museo segreto l'attenzione sarà rivolta alla riscoperta degli edifici che ospitano le istituzioni: come l'acquario civico esempio di Liberty milanese, la Fabbrica Storica di Campari e la Galleria Campari, frutto della riqualificazione urbanistica di Botta e Marzorati, la Casa delle Rondini pensata da Ernesto Treccani come progetto di arte urbana e oggi sede della Fondazione Corrente; il MUMAC -Museo della Macchina per caffè di Gruppo Cimbali. (ANSA).