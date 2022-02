Fondazione Merz, il minatore minorenne di Bertille Bak

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Si tiene alla Fondazione Merz presenta la prima personale in Italia dell'artista francese Bertille Bak (Arras, Francia, 1983). L'inedito progetto espositivo site-specific, curato da Caroline Bourgeois, curatrice alla Collezione Pinault di Parigi, prende il titolo dall'opera principale, la video installazione Mineur Mineur (Minatore minorenne). L'artista, nipote di minatori polacchi che venivano mandati a lavorare nelle miniere di carbone del nord della Francia fin dall'età di 13 anni, prende spunto dalla propria storia personale per raccontare il tema del lavoro minorile che ancora oggi priva dell'infanzia, della dignità e della salute circa 152 milioni di bambini nel mondo. "Data l'empatia sincera - commenta la curatrice Caroline Bourgeois - il desiderio profondamente onesto e rispettoso di incontrare esseri umani stretti nella morsa dell'oppressione e della povertà, il lavoro di Bertille Bak si può vedere e percepire in modo onesto. Il suo scopo non è quello di farsi conoscere, lei, l'artista, ma appunto di guardare con attenzione, con umanità, partendo dallo sguardo naturalmente sfalsato dell'artista, delle vite che avrebbero potuto essere le nostre se fossimo nati altrove." Lo spazio della Fondazione Merz ha ispirato l'artista, che ha scelto di contrapporre, a questa altezza monumentale la profondità abissale della terra. Ancora una volta l'artista afferma la propensione per il linguaggio della favola, che accomuna tutti i suoi progetti. (ANSA).