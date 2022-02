Bronzi Riace: 50/o ritrovamento, 3 mln da Regione Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 19 FEB - La Regione Calabria ha stanziato 3 milioni di euro, su impulso della vicepresidente, Giusi Princi, "per finanziare - é detto in un comunicato - il programma nazionale ed internazionale di importanti celebrazioni programmate dall'ente per esaltare il 50/o anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace".

Ne dà notizia, con un comunicato, la stessa vicepresidente Princi, "alla quale - si aggiunge nella nota - è demandato il coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione del grande evento legato ai Bronzi ed alla Magna Graecia, segni distintivi della cultura e dell'immagine della Calabria".

"Una volta stanziate queste cospicue risorse - afferma la vicepresidente Princi - la Giunta presieduta da Roberto Occhiuto andrà ad attuare un programma molto ambizioso e di ampio respiro, che parte dalle meraviglie territoriali per essere poi destinato alle vetrine mondiali. È un progetto interdipartimentale che coinvolge più assessorati: il Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità; l'assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità, rappresentato da Fausto Orsomarso, e l'assessorato allo Sviluppo economico ed Attrattori culturali, affidato a Rosario Varì. Il presidente Occhiuto ha sempre chiesto che la Regione funzioni come una grande squadra e l'ambizioso progetto che stiamo realizzando ne è sicuramente un esempio concreto. Ci aspettiamo tutti grandi cose da questa occasione irripetibile. Ecco perché il Presidente, sin dall'inizio, ha fortemente sostenuto l'iniziativa". (ANSA).