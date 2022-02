Cento anni (più uno) per Giulietta Masina

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Una carrellata di oltre 50 scatti d'autore per ricordare un'attrice rimasta nella storia del cinema italiano e nel cuore del pubblico: il 22 febbraio apre a Roma presso lo Spazio5 la mostra "Cento anni (più uno) per Giulietta", organizzata dall'Archivio Riccardi e dall'Associazione Quinta Dimensione per festeggiare il centenario della nascita di Giulietta Masina. L'anniversario, che cadeva il 22 febbraio del 2021, è in parte passato sotto silenzio a causa del covid: ora, anche se in ritardo di un anno, la mostra vuole celebrare l'importante compleanno con le fotografie di un maestro come Carlo Riccardi. Allestita fino al 5 marzo, l'esposizione si focalizza sull'attrice, scomparsa a Roma nel 1994, raccontando i momenti più significativi della sua carriera cinematografica e ricordando i riconoscimenti ottenuti ma offrendo anche un omaggio al suo rapporto con Federico Fellini, amatissimo compagno di tutta una vita con il quale ha girato film immortali (Lo sceicco bianco, 1952, La strada, 1954, Il bidone, 1955, Le notti di Cabiria, 1957, Giulietta degli spiriti, 1965, Ginger e Fred, 1986). "Charlie Chaplin dopo aver visto La strada le disse: «Lei è Charlotte donna » - racconta Francesca Fabbri Fellini, nipote di Federico e grande amica e sostenitrice dell'Archivio Riccardi - che per la zia Giulietta resterà il complimento più bello che lei abbia mai ricevuto in tutta la sua lunga carriera". (ANSA).