Italia Geniale, a Roma viaggio nel design industriale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La mitica Valentine dell'Olivetti accanto all'indistruttibile Moka Bialetti, e poi la bottiglietta rosso fuoco del Campari Soda e il vasetto bianco della "coccoina", senza dimenticare la macchina da cucire Mirella della Necchi, la poltrona Frau Vanity Fair, il bollitore Conico Alessi, il televisore portatile Algol della Brionvega e, ovviamente, la Vespa elettrica Piaggio e l'iconica Isetta, la prima city car degli anni '50: c'è tutta la storia del design italiano, e con essa il cammino negli anni verso la modernità di un Paese con la creatività nel dna, nella mostra "Italia Geniale", a Roma dal 14 febbraio al 13 marzo nelle sale di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico.

Primo evento di un calendario di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso del 2022 per celebrare i 90 anni di Palazzo Piacentini, e già allestita al Padiglione Italia a "Expo 2020 Dubai", la mostra è lo specchio dell'originalità e della bellezza del design Made in Italy apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo. Attraverso 66 oggetti cult, l'itinerario espositivo ripercorre da vicino la storia dei brevetti e dei disegni industriali depositati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Mise: "L'esposizione - ha affermato il ministro Giancarlo Giorgetti - è un manifesto del nostro disegno industriale che vogliamo portare all'attenzione di chi vorrà soffermarsi ad ammirare le opere creative dell'ingegno italiano". E senza dubbio osservando gli oggetti selezionati - che spaziano dall'ambito della moda all'arredo, dall'illuminazione al settore automobilistico e aeronautico fino alle tecnologie emergenti - si comprende quanto il design (e l'ingegno) italiano sia stato capace di coniugare bellezza e funzionalità, generando lavoro e ricchezza e stimolando l'innovazione. (ANSA).