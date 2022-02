A Palazzo Ducale Genova, torna la bellezza secondo Monet

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Torna a Palazzo Ducale di Genova, ma questa volta nella Sala del Munizioniere, la natura secondo Claude Monet: oltre 40 dipinti del capostipite degli Impressionisti, forse uno dei più amati al mondo per la sua capacità di catturare la luce e il colore.

La mostra, promossa da palazzo Ducale Fondazione per la cultura e Arthemisia in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi e curata d Marianne Mathieu, illustra alcune tappe fondamentali e le grandi caratteristiche della sua opera a partire dalla capacità di catturare e replicare la luce e la bellezza della natura. Tra le 40 opere esposte, oltre a quelle 'Ninfee' che, come un grande solista, hanno fatto impazzire i genovesi e non durante il lockdown, anche 'Le Rose' e 'Londra.

Riflessi sul Tamigi' "Questa mostra è figlia di quel '5 minuti con Monet' che abbiamo allestito durante la pandemia - ha detto Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale -. E' stata infatti possibile grazie alla fiducia che il museo Marmottan ha avuto in noi dopo quei famosi '5 minuti con Monet'", in cui i visitatori avevano 5 minuti per rimanere da soli, a tu per tu con la celebre opera. "Nel momento in cui si è aperta una finestra nella loro disponibilità ci hanno chiesto un'idea. e noi l'idea l'abbiamo avuta. Scendendo nel Munizioniere si capisce la portata di questa mostra, diversa da tutte le altre perché è veramente immersiva. Si è praticamente abbracciati dall'opera di Monet, un effetto grandioso. E' quello che vorremmo fossero le mostre post covid - ha concluso Bertolucci -: accoglienti, chiare, per una minima parte digitalizzate. Torniamo nei musei, torniamo a cercare la luce e il colore. Un altro tentativo innovativo che grazie alla 'complicità' e alla collaborazione con il museo Marmottan e Arthemisia riusciamo a fare".

'Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi', allestita nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale di Genova, apre l'11 febbraio fino al 22 maggio. (ANSA).