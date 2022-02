Mata Mua di Gauguin torna al Thyssen di Madrid

(ANSA) - MADRID, 03 FEB - Il quadro 'Mata Mua' di Paul Gauguin, opera del pittore francese valutata circa 40 milioni di euro, sarà di nuovo esposto nel museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, dopo che la sua proprietaria, la baronessa Thyssen (Carmen Cervera), lo aveva fatto trasferire nel 2020 ad Andorra.

Lo riportano El País e l'agenzia di stampa Efe, spiegando che il dipinto arriverà nella capitale spagnola il 7 febbraio. Il ritorno a Madrid del quadro, dipinto da Gauguin nel 1892 e raffigurante una scena del periodo vissuto dal pittore a Tahiti, è parte di un accordo tra Cervera e il governo spagnolo per l'affitto da parte dello Stato della collezione della baronessa, spiegano i media iberici. Un patto raggiunto dopo lunghe trattative condotte da vari ministri della Cultura spagnoli in vista della scadenza del precedente contratto di prestito gratuito. L'affitto per 15 anni della collezione di Cervera costerà al Tesoro spagnolo 97,5 milioni di euro.

Il grosso delle opere esposte nel museo Thyssen è invece proprietà dello Stato spagnolo dal 1993, quando vennero comprate alla famiglia Thyssen-Bornemisza. (ANSA).