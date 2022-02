Bill Viola e Jago in primavera a Palazzo Bonaparte

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà all'insegna dell'arte contemporanea la primavera a Palazzo Bonaparte, con due mostre che apriranno a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, per le quali sono già aperte le prevendite: il 5 marzo inaugurerà "Bill Viola. Icons of light", dedicata al più grande video-artista dei nostri tempi, mentre dal 12 marzo aprirà "Jago. The exhibition", prima personale del giovane artista italiano, mito per i ragazzi e fenomeno social. In programma fino al 26 giugno, "Bill Viola. Icons of light", prodotta e organizzata da Arthemisia e a cura di Kira Perov, è concepita come un percorso emozionale che, attraverso 10 lavori dell'artista, riflette sulla sua carriera lungo oltre 40 anni: grazie alle più conosciute videoinstallazioni e videoproiezioni, la retrospettiva narra quelli che possono essere definiti i viaggi più intimi e spirituali di Bill Viola attraverso il mezzo elettronico. A cura di Maria Teresa Benedetti e allestita fino al 3 luglio, la personale di Jago, prodotta e organizzata da Arthemisia e da Jago Studio, offre l'opportunità di conoscere il mondo dello scultore nato a Frosinone nel 1987: il percorso racconta i motivi del successo di un artista che unisce un grande talento creativo all'utilizzo dei mezzi di comunicazione più contemporanei, attraverso tutte le sue opere realizzate fino a oggi, più un ultimo, nuovo lavoro che sarà completato nel periodo dell'esposizione nelle sale di Palazzo Bonaparte. Per i visitatori che acquisteranno il biglietto combinato delle due mostre è prevista una scontistica speciale. (ANSA).