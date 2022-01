Sette italiani a forum di arte e sviluppo sostenibile

(ANSA) - IL CAIRO, 17 GEN - Sette artisti italiani, tra cui il pittore Giorgio Piccaia, stanno partecipando da sabato al Cairo ad un "World Art Forum" (Waf), presentato dagli organizzatori come "il più grande evento internazionale di arte contemporanea che pone gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) al centro della propria missione". La collettiva si tiene fino al 19 gennaio al Museo Nazionale della Civiltà Egizia col patrocinio di cinque ministeri egiziani e in collaborazione con l'Onu e la Società Internazionale di Arte Contemporanea di New York.

"Il Forum mira a consolidare il rapporto dell'arte in generale e dell'arte contemporanea in particolare con lo sviluppo di una cultura che promuova un futuro più sostenibile", sintetizza un recente comunicato.

Shereen Badr, co-fondatrice e amministratore delegato di "Sheranda World Art", organizzatrice dell'esposizione, nella nota ha dichiarato che "attraverso questo forum ci sforziamo di riunire artisti di tutto il mondo per diffondere un messaggio che elevi il "valore dell'arte svolgendo un ruolo chiave" nella "sensibilizzazione al sociale". "Il forum ospita mostre, istituzioni culturali e artisti provenienti da 30 Paesi" di cinque continenti, ha segnalato Badr.

Figlio d'arte (suo padre era Matteo, pittore deceduto nell'ottobre scorso), Piccaia opera in tre atelier in provincia di Novara, Lucca e Lecce. Al "Waf" del Cairo partecipa con tre opere. Il nesso tra arte e sviluppo sostenibile emerge fra l'altro nel suo quadro dal titolo "Iside e Osiride, la nascita dell'umanità" un acrilico su legno di cm 150x150 (nella foto) che "evoca il dilemma eterno della natura velata, che ogni essere umano deve scoprire per conoscersi", ha sintetizzato l'artista all'ANSA aggiungendo che "la successione dei simboli di Iside e Osiride è la ricerca della conoscenza perduta e poi ritrovata, nel ritmo della nostra vita".

Gli altri sei artisti italiani che partecipano al forum sono Alessandra Bilotta, Barbara Beratdicurti, Fabio Imperiale, Kristina Milakovic (serba che opera a Roma), Letizia Rigucci e Tatsiana Pagliani, risulta dal catalogo della manifestazione.

