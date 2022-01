Mostre: "Il cerchio spezzato" e la sostenibilità ambientale

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Apre il 19 gennaio a Bologna, a Palazzo Aldrovandi Montanari, 'The Rooom', una 'concept agency' specializzata in tematiche legate alla sostenibilità ambientale, all'innovazione, alla creatività e alla responsabilità sociale, con un ricco palinsesto di eventi ed iniziative legati a questi temi, dove l'arte sarà uno dei principali veicoli. L'apertura segna l'avvio del percorso culturale e artistico ideato e diretto da Giorgia Sarti, che propone la mostra 'Il cerchio spezzato' curata da Eleonora Frattarolo. Il progetto espositivo, aperto al pubblico dal 19 gennaio all'1 aprile, si articola in un percorso che coinvolge sette artisti (Rufoism, Paolo Migliazza, Edoardo Sessa, Angelo Maisto, Luciano Leonotti, Andrea Valsecchi, Silvia Zagni) su tematiche ambientali, "con risvolti sociali e umani di attualità".

Le opere, spiega la curatrice, "rappresentano ciò che sta avvenendo nello spazio urbano, nel paesaggio rurale, nell'ambiente in cui viviamo, e raccontano come tali avvenimenti si ripercuotano nella nostra mente e nella sfera affettiva e spirituale. Da queste rappresentazioni nasce un racconto per immagini che si articola in sculture, dipinti, disegni, installazioni, fotografie". "Creeremo - anticipa Giorgia Sarti - un palinsesto di mostre, incontri, laboratori e iniziative volti a creare un network di persone che condividono propositi e finalità nell'interesse comune di diffondere e perseguire valori e comportamenti equi e solidali". (ANSA).