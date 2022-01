Al Maxxi percorso formativo su arte e giornalismo culturale

Al via da lunedì 17 gennaio una nuova edizione di MAXXI A[R]T WORK, il PCTO Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento del MAXXI.

In questa prima sessione, che si terrà in forma ibrida sia online che in presenza, gli studenti di tre licei romani (Terenzio Mamiani, Luciano Manara e Bramante) avranno l'opportunità di approfondire i temi della mostra Amazônia del grande maestro fotografo Sebastião Salgado, attraverso gli interventi di esperti e di addetti ai lavori.

In programma un workshop dedicato al giornalismo culturale con il Direttore dell'ANSA Luigi Contu e i giornalisti della rivista Scomodo, la redazione Under 25 più grande d'Italia.

Gli studenti avranno così non solo la possibilità di imparare le regole base del giornalismo ma soprattutto di sperimentare concretamente la professione, scrivendo articoli e recensioni che saranno poi pubblicati sul blog di MAXXI A[R]T WORK http://artwork.maxxi.art/ Avranno poi la possibilità di addentrarsi nel mondo della mostra Amazônia e di esplorarla grazie alla guida di tre grandi esperti: in compagnia di Alessandra Mauro, direttore editoriale di Contrasto Edizioni, scopriranno la genesi e le tematiche di questa straordinaria mostra itinerante che racchiude sei anni di viaggi e lavoro del Maestro Salgado; la colonna sonora composta per l'occasione da Jean-Michel Jarre sarà il focus dell'incontro con il giornalista de La Repubblica Ernesto Assante, mentre Federico Pedroni, Produttore di Rai Cinema, si concentrerà sull'iconico film "Il sale della terra" del regista Wim Wenders.

Tutor del progetto per il MAXXI sono Federico Borzelli e Susanna Correrella.

MAXXI A[R]T WORK - Sperimenta e condividi le professioni della cultura è il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (già Alternanza scuola-lavoro) che ha l'obiettivo di coinvolgere e guidare gli studenti in un progetto che rispetta le linee guida indicate dal MIUR. E' finalizzato all'orientamento agli studi post diploma e all'avviamento professionale degli studenti. Formazione e sperimentazione sono i cardini che di un progetto che incoraggia la trasversalità dei saperi e la managerialità umanistica. (ANSA).