Arte: al via da Padova Grand Tour Affreschi di Hermes Italia

(ANSA) - PADOVA, 12 GEN - Parte da Padova "Urbs picta", Patrimonio mondiale Unesco, il "Grand Tour degli Affreschi" di Hermes Italia, progetto di restauro che vedrà coinvolte numerose città sul territorio nazionale.

La griffe di moda ha scelto di sostenere l'arte dei mestieri e in particolare l'arte del restauro che, insieme all'arte dell'affresco, è un'eccellenza italiana. Con la collaborazione di Fondaco Italia, società di comunicazione impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, e dell'associazione culturale Spirito Nuovo, il focus ha interessato i sottoportici di Palazzo Angeli, in Prato della Valle. Oggetto del restauro è l'affresco raffigurante "L'Annunciazione della Vergine Maria con l'arcangelo Gabriele", di Jacopo da Montagnana (1443-1499). I lavori, affidati alla ditta Lares, sono iniziati il 18 ottobre e hanno avuto termine il 30 dicembre, con la restituzione alla città di Padova dell'affresco restaurato.

Dopo tappa odierna, il Grand Tour proseguirà a Napoli nel 2022 e a Roma nel 2023, seguito da altre città italiane in corso di definizione. Il progetto farà inoltre parte di un programma più ampio di "formazione alla bellezza" che coinvolgerà tutta la Maison.

"Ringrazio Hermès - ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Andrea Colasio - per questo intervento che recupera un'opera d'arte importante in un luogo, Prato della Valle, che fin dalla sua ideazione e realizzazione ha sempre visto imprese e singoli mecenati impegnarsi per l'arte e la cultura. Furono privati cittadini infatti a finanziare la realizzazione delle statue che cingono il Prato e sono oggi imprese e singoli padovani che sostengono economicamente il loro restauro".

Per Francesca di Carrobio, ad di Hermès Italia e Grecia "con il Grand Tour degli affreschi vogliamo stimolare la coscienza di essere parte di un'economia della bellezza. Hermès Italia sente l'esigenza di un'azione che punti a creare una nuova responsabilità sociale attiva e concreta da parte dei cittadini, e quindi dell'azienda. Abbiamo scelto l'affresco perché è molto vicino al tema dell'illustrazione". (ANSA).