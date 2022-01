Perù: 500.000 alberi autoctoni piantati a Machu Picchu

(ANSA) - LIMA, 08 GEN - Il Servizio nazionale delle aree naturali protette (Sernanp) del Perù ha annunciato di aver raggiunto l'ambizioso obiettivo di piantare 500.000 alberi autoctoni nella storica cittadella santa Inca di Machu Picchu che oggi celebra 41 anni dalla sua istituzione come area naturale protetta. Lo riferisce l'agenzia di stampa Andina.

Costruita prima del 15/o secolo e riscoperta nel 1911 dall'archeologo statunitense Hiram Bingham, Machu Picchu conserva non solo imponenti complessi e monumenti archeologici di alto valore storico-culturale, ma anche uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del Paese.

L'annuncio del Sernanp riguarda il raggiungimento del 50% dell'obiettivo lanciato tempo fa dal governo della regione di Cusco attraverso la campagna 'Un milione di alberi per il santuario storico di Machu Picchu'.

Il rimboschimento di quest'area mira a favorire la piantagione, su una superficie di circa 780 ettari, di alberi come la 'Chinchona oficinalis' (Albero della china) e di altre specie autoctone per il recupero delle aree degradate dagli incendi boschivi. (ANSA).