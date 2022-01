(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Milano avrà una scultura dedicata a Margherita Hack, astrofisica, accademica e brillante divulgatrice scientifica del ventesimo secolo. Il progetto di realizzazione è già partito e la statua sarà inaugurata a giugno 2022 in occasione del centenario della sua nascita.

Lo comunica Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano - Ufficio Arte negli Spazi Pubblici, che il 19 gennaio comunicheranno il progetto vincitore, lo spazio pubblico scelto per l'installazione dell'opera e le motivazioni della giuria.

