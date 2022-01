Edizione virtuale per BOOMing-Contemporary Art Show

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GEN - La seconda edizione di BOOMing-Contemporary Art Show, la fiera di arte contemporanea in programma dal 20 al 23 gennaio 2022 a Bologna nello spazio di DumBO, Binario Centrale, torna con un'edizione totalmente virtuale e rimanda la manifestazione in presenza nella primavera 2022 per fronteggiare quanto imposto dall'emergenza sanitaria.

"Ogni gallerista - spiega l'organizzatrice Simona Gavioli - allestirà esattamente come avrebbe pensato gli spazi reali.

Saranno organizzati talk, visite guidate e lo staff sarà presente per guidare i visitatori all'interno della fiera.

Questo per il 2022, in futuro stiamo già pensando a come sfruttare al massimo il potenziale offerto dallo spazio virtuale in cui vige un'unica regola: non ci sono limiti.". (ANSA).