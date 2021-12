Reggia di Venaria, quasi 173mila visitatori nel 2021

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Sono stati quasi 173 mila i visitatori della Venaria Reale nel 2021 in 237 giorni totali di apertura a causa delle limitazioni per l'emergenza sanitaria.

L'andamento positivo rispetto allo scorso anno è confermato anche dal ponte delle festività natalizie: dal 26 dicembre ad oggi sono state totalizzate 5.922 presenze, anche grazie alle aperture serali di questo periodo.

Le Sere di Natale continuano fino all'Epifania: fino alle ore 21 nei giorni settimanali e fino alle ore 22 nel weekend e nei festivi, è possibile visitare l'imponente Corte d'onore con l'Igloo di Mario Merz, la Galleria Grande capolavoro dello Juvarra, il Rondò Alfieriano e la Cappella di Sant'Uberto con lo storico Presepe del Re allestito per l'occasione, insieme alle animazioni e momenti musicali curati dalla Fondazione Via Maestra e dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. L'ingresso serale al Piano Nobile (dalla Galleria Grande alla Cappella di Sant'Uberto) è previsto con tariffa agevolata speciale a 5 euro (1 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni).

La Reggia con la mostra Una infinita bellezza. Il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all'arte contemporanea resta sempre visitabile fino al 9 gennaio, per poi riprendere con i consueti orari. Per altre informazioni: www.lavenaria.it (ANSA).