Musei: nuova ala Archeologico Parma, verso la Grande Pilotta

(ANSA) - PARMA, 28 DIC - La visita al complesso monumentale della Pilotta di Parma si è arricchita di un nuovo percorso, grazie all'apertura della cosiddetta 'Ala Nuova' del Museo Archeologico. La parte dell'edificio costruita a cavallo tra Otto e Novecento è stata riaperta al pubblico svelando tesori e spazi mai visti: la "Sala ceramiche" dominata da un maestoso soffitto a cassettoni, occultato alla vista negli anni Cinquanta da un enorme piano in calcestruzzo e ora meticolosamente restaurato, e le Sale egizie, create ad imitazione delle tombe ipogee dei faraoni, trasformando in spazi museali aree in precedenza adibite a uffici. Qui, in teche appositamente concepite e in nicchie, si potranno apprezzare i corredi funerari, i sarcofagi e la mummia della collezione parmense: reperti di cui è programmato a breve un intervento di restauro condotto in loco dagli specialisti, alla presenza dei visitatori.

Sotto la direzione di Simone Verde, dal 2017 il Complesso Monumentale della Pilotta, uno degli istituti più importanti d'Europa che si snoda per circa 40.000 mq espositivi nel cuore di Parma, è oggetto di un'opera di restauro e riallestimento finanziata con fondi del Ministero della Cultura. Tra il 2018 e il 2021 sono state aperte circa dieci nuove sezioni tra cui la Sala del Trionfo, dedicata alle arti decorative, l'Ala Farnese, dedicata all'arte a Parma nel '500, l'Ala ovest, dedicata alla pittura italiana dalle origini al 1500, la Rocchetta con il suo Ottocento e il Mito di Correggio.

A gennaio 2022 è prevista l'apertura del nuovo Museo Bodoniano, il più antico museo europeo della stampa, a febbraio l'inaugurazione dell'Ala Ovest e dell'Ala Nord rinnovate, che ospiteranno una nuova sezione sulla pittura Fiamminga (le cui opere, circa 50, sono state in gran parte restaurate e verranno messe in relazione all'arte manierista del ducato), e le sale dedicate alla pittura italiana ed europea del Sei e Settecento.

A fine marzo l'apertura della mostra sulle collezioni dei Farnese segnerà la fase conclusiva che porterà all'inaugurazione generale della Nuova Pilotta. (ANSA).