Natale: Mazara del Vallo, in Cattedrale presepe nella barca

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 27 DIC - È un presepe singolare quello nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo, nell'ambito della sesta edizione della mostra dei presepi organizzata dalla comunità parrocchiale. La Natività è stata allestita in una barca disposta in maniera verticale proprio vicino la balaustra. Si tratta di un natante di 5,60 metri, dal peso di 1.300 kg, che è stato utilizzato sino a qualche mese fa per la pesca sottocosta. A donarlo è stato il cantiere navale "Calogero Sacco" ed è stato sistemato all'interno della Cattedrale grazie all'impegno delle aziende Perrone e Marino.

Sulla barca sono stati collocati il Bambino Gesù, la Madonna e San Giuseppe. "La barca, in questo momento storico, rappresenta l'umanità sofferente", ha detto il parroco della Cattedrale don Edoardo Bonacasa.

Alla sesta edizione della mostra dei presepi collaborano tutti gli Istituti scolastici della città e le associazioni. In tutto sono 21 i presepi allestiti in Cattedrale, nella chiesa di San Giuseppe e presso il Centro "Giusti di Sicilia", a pian terreno del Seminario vescovile. Durante la mostra - aperta sino al 6 gennaio - sia gli alunni degli istituti cittadini che le associazioni hanno donato beni (pannolini, cibo, vestiario) per i bambini 0-3 anni. (ANSA).