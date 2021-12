Aste: portantina epoca dinastia Qing venduta a 938.000 euro

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Una portantina 'jian yu', realizzata durante la Dinastia Qing (XVII-XVIII secolo), all'asta stamani da Pandolfini a Firenze, è stata aggiudicata a 938.500 euro, a un compratore cinese presente in sala che l'ha lungamente contesa a altri collezionisti presenti in sala e collegati al telefono, anche loro della Cina. La base d'asta era di 80.000-120.000 euro. L'annuncio è stato fatto da Pandolfini.

La portantina 'jian yu0, si spiega, era comunemente usata dall'Imperatori, dai principi e dai nobili per essere trasportati, anche per brevi tragitti, tra gli edifici dei grandi palazzi. L'esemplare venduto oggi, realizzato nel prezioso legno huanghuali nella foggia rotonda tipica della dinastia Ming, è interamene decorata da eleganti motivi scolpiti e intagliati di volute, foglie e fiori. La poltrona poggia su una base rettangolare decorata con trafori Chilong.

L'asta, tutta dedicata all'arte orientale, prosegue nel pomeriggio. (ANSA).