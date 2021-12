Franceschini, Fondo cultura via giusta, proseguiremo

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Più di 70 progetti approvati di cui l'84% per Enti locali e il 16% per soggetti privati, con investimenti totali per 104 mln di euro finanziati dall'Istituto per il Credito sportivo per oltre il 60%. Sono fra i risultati realizzati in sette mesi con le risorse per il Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale - Comparti Garanzie e Contributi in conto Interessi - attivate presso l'istituto Credito Sportivo con il Decreto Rilancio del 2020.

Due comparti con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro ciascuno, che consentono di prestare garanzie per 40 milioni di euro complessivi e concedere contributi in conto interessi, sui finanziamenti erogati dall'Ics o da altro istituto bancario convenzionato, destinati a Enti territoriali e pubblici imprese e soggetti privati del mondo culturale, per interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. "Quella del Fondo per la cultura, rappresenta una una giusta integrazione tra pubblico e privato, continueremo a percorrerla. Il fondo è già rifinanziato fino al 2023" dice il Ministro della Cultura Dario Franceschini. E' stato sostenuto tutto il territorio, con investimenti o finanziamenti per il 35% nel centro Italia, il 24% nel sud e le isole, il 22% nel nordest e il 19% nel nordovest. La maggiorparte degli interventi (37%), sono stati per operazioni di restauro, ma si è intervenuto, fra gli altri, anche per l'acquisto di patrimonio culturale, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico" spiega il presidente dell' Ics Andrea Abodi.

Fra i siti che hanno richiesto l'accesso al fondo, ci sono immobili vincolati di alto interesse culturale (42%) come il Teatro Greco di Taormina; musei, pinacoteche e gallerie (13%); teatri (11%); monumenti (10%) e biblioteche (6%). Tra i siti che hanno fatto domanda per il Fondo, la Nuvola di Fuksas, Neapolis di Siracusa; l'Auditorium Giuseppe Verdi e l'Adi Design Museum - Compasso d'oro di Milano; il Convento di Sant'Agostino a Montalcino; l'Isola della Certosa a Venezia. (ANSA).