A Pisa Dante visto da Tannaz Lahiji

(ANSA) - PISA, 16 DIC - Sarà inaugurato sabato 18 dicembre presso lo spazio espositivo dell'ex chiesa di Santa Maria della Spina, a Pisa, il progetto artistico "Al di là di Dante", di Tannaz Lahiji, l'artista, nata e cresciuta a Teheran, che dopo gli studi accademici si è specializzata in Arti visive con un master a Firenze, città in cui vive da oltre 15 anni e dove è docente alla Libera Accademia di belle arti.

Nota per le sue performance di body painting e installazioni di arte contemporanea (imponente la sua opera presente alla Biennale di Venezia del 2019 con la galleria Ma-Ec di Milano), l'artista iraniana collabora anche con la New York University con un progetto in Arteterapia per le malattie del Parkinson e già due anni fa aveva iniziato un percorso in onore a Dante, con la sua mostra a Firenze, "Riflessioni su Dante", alla quale ha scelto di dare un seguito a Pisa, con cinque installazioni collocate nel centro storico della città e a Marina di Pisa. Le installazioni esposte sabato mattina, il "Vortice Infernale" e il "Busto di Dante", spiega una nota del Comune di Pisa, "si presentano in modo meno impattante rispetto alle altre opere progettate per ambienti esterni: la prima sarà visibile fino all'8 Gennaio e poi spostata nella Biblioteca Comunale del Centro San Michele degli Scalzi, mentre la seconda resterà disponibile per una durata breve (un giorno), essendo quest'ultima correlata alla natura dell'opera". Il progetto è curato dalla scrittrice Manuela Antonucci. (ANSA).