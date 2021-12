Premio Cramum 2022 per 10 artisti under 40

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Una caduta "in alto", per ritrovare nuove certezze e ricominciare dall'arte, seguendo le suggestioni di un grande autore della letteratura: è un invito a riflettere su "La Caduta" di Camus il tema scelto per il Premio Cramum per giovani artisti, la cui nona edizione si svolgerà a Milano dal 10 al 17 settembre 2022. Fino al 13 aprile resterà aperto il bando che permetterà a 10 artisti finalisti under 40 non solo di provare ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento - un percorso di pubblicazioni e mostre che si concluderà con la possibilità di realizzare una mostra site-specific presso lo Studio Museo Francesco Messina di Milano, storico main partner del Premio - ma anche di vedere le proprie opere esposte in mostra al fianco di 10 artisti di fama internazionale. Quest'anno i 10 artisti invitati fuori concorso sono: Letizia Cariello, Stefano Cescon (vincitore premio Cramum precedente edizione), Park Eun Sun (Corea), Franco Fontana, Franco Guerzoni, Peggy Kliafa (Grecia), H.H. Lim (Cina), Franco Mazzucchelli, Fulvio Morella e Luca Pignatelli. "In questi anni ci è sembrato venir meno il terreno su cui camminavamo, le certezze e i punti di riferimento. L'arte non può che riflettere su questo tema e perciò la nuova edizione del Premio Cramum sarà dedicata alla rilettura critica del romanzo di Albert Camus: La Caduta. Cosa significa cadere? E se riuscissimo a cadere in alto?", ha spiegato il direttore del Premio, Sabino Maria Frassà. A comporre la giuria che decreterà i finalisti, oltre agli artisti fuori concorso, anche giornalisti, collezionisti, galleristi ed esperti del settore.

(ANSA).