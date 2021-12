Fondazione Europeana, Martina Bagnoli eletta presidente Cda

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Martina Bagnoli, direttrice dal 2015 delle Gallerie Estensi, è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Europeana. Lo rende noto la Fondazione precisando che Bagnoli, eletta ieri, entrerà formalmente a far parte del Consiglio di Sorveglianza di Europeana come Presidente nel febbraio 2022 succedendo a Elizabeth Niggemann.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Martina e non vediamo l'ora di lavorare con lei per rafforzare il riconoscimento del ruolo che l'accesso al patrimonio culturale digitale svolge nel contribuire a una società più equa, inclusiva e sostenibile nonché per evidenziare le infrastrutture che devono essere realizzate per garantire tale contributo", sottolineano dalla Fondazione. Entusiasta anche la neo eletta: "Il potere del patrimonio culturale di raccontare storie cambiare prospettiva e favorire la comprensione è già noto, l'accesso al patrimonio culturale rendendolo disponibile e accessibile online è un'impresa importante che incoraggia la condivisione delle conoscenze la creatività e l'innovazione", ha commentato Bagnoli, "Non vedo l'ora di lavorare con Europeana per promuovere le condizioni necessarie per far progredire il patrimonio culturale digitale rafforzando il suo impatto rendendolo partecipativo, aiutando Europeana a prosperare".

(ANSA).