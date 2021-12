Bolle, Lp e Bregovic tra ospiti Musart festival Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Roberto Bolle, Lp, Goran Bregovic e Rock The Opera: questi i primi nomi dal cartellone di Musart Festival 2022, festival fiorentino che concilia musica, arte e spettacolo in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo.

Come ormai tradizione, sarà l'etoile Roberto Bolle e il suo straordinario Gala di danza ad aprire Musart Festival, sabato 16 luglio 2022. Il 18 luglio spazio alla cantautrice americana LP e al suo nuovo album Churches, un caleidoscopio in cui pop, rock, soul e un pizzico di folk si intersecano a testi poetici e particolari. Con Form Sarajevo, venerdì 22 luglio Goran Bregovic trasformerà in musica le molteplici anime della capitale della Bosnia-Erzegovina: ci saranno tre violini solisti, suonati secondo la tradizione classica occidentale, quella klezmer e quella orientale. Non mancheranno la Wedding and Funeral Orchestra, un ensemble di fiati gitani, un coro di voci bulgare.

Dai Pink Floyd agli Zeppelin, grandi successi del rock eseguiti in chiave sinfonica per Rock The Opera, il concerto che sabato 23 luglio vedrà sullo stesso palco l'Orchestra della Toscana e la Prague Philharmonic Orchestra diretta da Friedemann Riehle.

I biglietti per gli spettacoli di Roberto Bolle, Lp e Goran Bregovic saranno disponibili dal 16 dicembre online sul sito ufficiale www.musartfestival.it e nei punti Boxoffice Toscana. I biglietti per Rock The Opera saranno in vendita a breve. Per LP, Goran Bregovic e Rock The Opera si recuperano i concerti annunciati per l'edizione 2020 del festival e poi posticipati a causa della pandemia. Restano validi i biglietti già acquistati.

