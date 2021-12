Palazzo Blu Pisa porta in museo le opere di 45 street artist

(ANSA) - PISA, 14 DIC - Dal 14 dicembre al 3 aprile Palazzo Blu di Pisa porta la street art dentro i musei, con 74 opere di 45 artisti da tutto il mondo. "Attitude | Graffiti writing, Street art, Neo Muralismo" è infatti il progetto curato da Gianguido Grassi, realizzato da Start - Open your eyes e prodotto da Fondazione Pisa. Una mostra-evento, con performance live, che per la prima volta in Toscana presenta in maniera organica una generazione di artisti, quasi tutti quarantenni, che, dopo aver iniziato a esprimersi in strada in maniera non autorizzata, oggi lavorano con un linguaggio compiuto e ricercato, in continuità con l'arte di rottura e di avanguardia degli anni '60.

Talenti della urban art, che hanno saputo unire l'energia creativa della strada a un solido background artistico e che adesso sono chiamati a lavorare in molte città del mondo e a partecipare a mostre ed eventi internazionali. Le loro opere sono esposte nelle sale della collezione permanente del museo pisano, dove è già in corsa la persona su Keith Haring. "L'attitudine - osserva Grassi - indica una disposizione innata o acquisita, fisica, psicofisica o psichica, che rende possibile o facilita lo svolgimento di una determinata attività e nel gergo della strada indica l'inclinazione e l'approccio con cui chi pitta affronta la propria azione espressiva". Parallelamente alla mostra sono previste live perfomance di quattro grandi artisti di strada: 108, uno dei maggiori esponenti del post-graffitismo astratto, Joys, leggenda italiana del writing, il milanese 2501, che è anche un grande studioso delle controculture, e il newyorchese Gaia, che Forbes ha inserito tra i 30 Under 30 che cambieranno il mondo. (ANSA).