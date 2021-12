Rinasce chiesa Visitazione a Ferrara dopo terremoto del 2012

(ANSA) - FERRARA, 11 DIC - Sono terminati i lavori post sisma nella chiesa cinquecentesca di Santa Maria della Visitazione, detta della Madonnina, e all'ex convento annesso, a Ferrara. Il tempio è legato alla narrazione del miracolo dell'immagine della Vergine salvatasi, all'inizio del XVI secolo, dall'abbattimento della vicina Porta di Sotto, demolita all'epoca di Alfonso I d'Este nell'ambito dei lavori di rafforzamento del sistema murario. La chiesa sorge lungo la porzione orientale delle mura e fu edificata a partire dal 1526 (e terminata dieci anni dopo), per volontà popolare, a seguito del miracolo, quindi ricostruita dopo il terremoto del 1570. Un altro grave sisma, quello del 2012, l'ha danneggiata profondamente.

I lavori sono iniziati nel marzo 2019 e sono consistiti in un'imponente opera di consolidamento, riparazione e rinforzo strutturale. L'ammontare complessivo dell'intervento è stato di oltre 1,2 milioni, di cui 812mila euro di fondi per la ricostruzione post sisma della struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e 422.500 provenienti dai fondi assicurativi del Comune.

"Siamo felici che una delle chiese più ricche di storia di Ferrara possa oggi vivere la sua rinascita post-sisma. Stiamo completando gli allestimenti - spiega l'assessore Andrea Maggi - che riguardano in particolare il posizionamento delle opere d'arte rimosse a seguito del terremoto del 2012 e attualmente conservate a palazzo Bonaccossi e nel deposito dell'ex Seminario. Nello spazio di poche settimane fedeli, visitatori, turisti potranno tornare ad ammirare la chiesa. Dopo una lunga chiusura post sisma sarà un evento di grandissima rilevanza per la città, che intendiamo celebrare come una grande festa di comunità". (ANSA).