Art week, al via Art Days Napoli e Campania

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Art Days - Napoli e Campania è la prima art week della regione che dal 16 al 19 dicembre riunirà spazi indipendenti e gallerie d'arte contemporanea da Napoli a Salerno passando per Benevento e Caserta. L''iniziativa è a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall'Associazione Attiva Cultural Projects; nel 2020 ha riunito 46 enti di cui 35 a Napoli, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra e molti altri. In particolare la manifestazione ha ricevuto il 'matronato' della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee; per l'occasione, nei giorni 17, 18 e 19 il Museo Madre offrirà al pubblico il biglietto ridotto. Questo il calendario delle aperture: 16 dicembre Caserta, Benevento, Salerno e Sorrento; 17 dicembre Napoli - Centro Storico; 18 dicembre Napoli - Chiaia; 19 dicembre Napoli - provincia. Il progetto è volto ad attivare collaborazioni con artisti, critici, curatori, collezionisti e giornalisti che possano sostenere il territorio rafforzando la rete di networking tra gallerie d'arte, istituzioni culturali, spazi extra cittadini, artisti, collezionisti e operatori del settore.

Tra i partecipanti anche Casamadre, Made in Cloister, Plart, Galleria Paola Verrengia, Magazzini Fotografici, Studio Trisorio, Gallery SMMAVE, Thomas Dane Gallery. E ancora Casa Turese a Vitulano nel Sannio. Tutti gli enti aderenti all'iniziativa avranno aperture speciali dei loro spazi con nuove mostre e una programmazione di talk ed eventi. (ANSA).