Una card unica per visitare i musei di Siena e Volterra

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 10 DIC - La Fondazione Musei Senesi e il Comune di Volterra fanno squadra e siglano un'intesa per valorizzare il territorio, integrandone musei e sistemi museali.

Lo rende noto l'amministrazione della città etrusca precisando che l'accordo consente di poter contare su un card unica per i musei delle due città e "riallinea due grandi realtà culturali della Toscana del sud, ponendole in prossimità fisica (i flussi turistici tra Val d'Elsa e Val di Cecina, già riuniti sotto lo stesso ambito di destinazione), ma anche in continuità storica e culturale (grazie agli Etruschi, ma anche dal punto di vista artistico)".

Il protocollo prevede di realizzare progetti di valorizzazione, educazione al patrimonio e accessibilità culturale, conferenze e mostre, percorsi di formazione professionale e ricerca fondi e la possibilità di integrare le visite tramite facilitazioni di biglietteria. Dall'8 dicembre, infatti, i musei di Volterra (Pinacoteca e Museo Civico, Palazzo dei Priori, Teatro romano e Acropoli etrusca) aderiscono alla Fms Card e offrono un ingresso ridotto, sui singoli musei o sul cumulativo, ai possessori del biglietto unico delle Terre di Siena. "L'intesa - afferma il presidente di Fms, Alessandro Ricceri - mette a sistema collezioni e competenze e migliora l'offerta culturale di un territorio al di là dei suoi confini politici". Secondo il sindaco e l'assessore alla cultura volterrani, Giacomo Santi e Dario Danti, "la collaborazione con la Fondazione Musei Senesi permetterà di realizzare progetti comuni per migliorare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale". (ANSA).