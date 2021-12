La Pinacoteca comunale di Faenza riapre dopo stop pandemia

(ANSA) - FAENZA, 10 DIC - Con un nuovo allestimento, maggiormente funzionale alla visione delle opere e che valorizza quelle più rappresentative, realizzato con anche un contributo della Regione Emilia-Romagna, inaugura sabato 11 dicembre alle 17, dopo la chiusura nei mesi di pandemia, la Pinacoteca comunale di Faenza (Ravenna). La chiusura è di fatto diventata un'occasione per procedere a un rinnovamento degli allestimenti e del percorso espositivo, in un'ottica di ripresa delle attività che parte dalla valorizzazione del patrimonio culturale. Sono quasi duecento le opere che narrano la storia della Pinacoteca faentina, tra gli Istituti più importanti e antichi della regione, con testimonianze che dall'alto Medio Evo arrivano ai giorni nostri. Fulcro del percorso è la sezione di arte antica, che conserva, tra gli altri, reperti della storia cittadina, a documentare oltre sette secoli di produzione artistica locale, dal X alla fine del XVIII secolo, cui si aggiungono le sezioni dedicate all'arte moderna e contemporanea, con fondi di pittura e scultura dell'Ottocento e Novecento italiani. Situata negli spazi di via S.Maria dell'Angelo, la Pinacoteca viene restituita alla cittadinanza in una veste nuova, rientrando nel panorama dell'offerta artistico-culturale della città. Dal 12 dicembre sarà aperta al pubblico, dal martedì alla domenica, per un totale di 24 ore settimanali; dalla data della riapertura e fino al 6 gennaio la visita sarà gratuita per i residenti a Faenza.

Alla cerimonia di apertura interverranno, tra gli altri, l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio Mauro Felicori, il sindaco Massimo Isola, il direttore della direzione Regionale Musei Giorgio Cozzolino, il direttore Gallerie degli Uffizi Firenze Eike Schmidt, la dirigente del settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi del Comune di Faenza, Benedetta Diamanti. (ANSA).