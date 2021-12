Arte: a Rio installazione video e sonora di Tomaso De Luca

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 DIC - Con il patrocinio del ministero degli Esteri e dell'Associazione dei musei d'arte contemporanea italiani (Amaci), l'11 dicembre sarà esposta a Rio de Janeiro l'installazione video e sonora 'A Weekïs Notice' dell'artista Tomaso De Luca, vincitore del MAXXI Bulgari Prize 2020.

L'evento si svolge nell'ambito della XVII edizione della Giornata del contemporaneo ed è una realizzazione dell'Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro insieme alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI Secolo e alla Cinemateca del Museo di arte moderna (Mam) di Rio.

Il lavoro dell'artista, in continuo rimando tra disegno, scultura, installazione e video, porta alla luce luoghi sommersi dell'immaginario collettivo: eccezioni alla regola, intese come vitali strategie di sopravvivenza.

A Week's Notice, installazione video e sonora su tre canali qui proposta nella versione monocanale, trasforma l'architettura domestica in uno spazio disorientante, dove il senso di perdita e di precarietà diventano elementi generativi di una ricostruzione.

L'opera parte proprio dalla necessità di creare un 'finale alternativo' allo spietato fenomeno della gentrificazione dell'Aids: mentre la comunità omosessuale, che tra gli anni '80 e '90 fu la più colpita dall'epidemia, scompariva, il mercato vedeva in quella strage un'opportunità: mobili e beni personali venivano gettati per strada e gli appartamenti rimessi sul mercato per affittuari più sani e abbienti.

Nel tentativo di riconquistare questo spazio perduto, De Luca presenta un'ode al disfacimento dell'architettura, fatto di miniature che volano, crollano e impazziscono, ricercando la bellezza nell'instabilità e facendo del trauma un territorio di creazione. (ANSA).