Museo Egizio premiato agli Oscar di Bilancio

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Museo Egizio di Torino premiato agli Oscar di Bilancio. Il riconoscimento dell'appuntamento annuale che premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi, è stato assegnato al primo Report integrato dell'istituzione museale torinese, nato dalla volontà di unire la rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività.

"Il bilancio - si legge nelle motivazioni - è frutto di un processo partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021-24. E' molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro di bordo'. E' apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla valutazione dell'impatto". "Siamo orgogliosi del riconoscimento - dice la presidente, Evelina Christillin -, perché il Report integrato ha l'obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il Museo Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l'istituzione abbia cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è radicalmente cambiato. La sua realizzazione - conclude - è stata un'occasione preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo costante". (ANSA).