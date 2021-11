Mostre: due tele di Caravaggio al Castello di Varsavia

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Due tele di Caravaggio (Michelangelo Merisi) giunte dall'Italia sono da oggi per la prima volta insieme in mostra al Castello reale di Varsavia dove quest'anno si sta celebrando il 50/o della sua ricostruzione dopo la demolizione avvenuta durante la seconda guerra mondiale.

Si tratta del "Narciso"(1597 - 1599) in prestito dalla Galleria nazionale del Palazzo Barberini a Roma che si era unito al "Ragazzo morso da un ramarro" (1597) presente in Polonia da dieci giorni nell'ambito della mostra di 40 opere d'arte dalla collezione del studioso di Caravaggio e suoi seguaci fiorentino Roberto Longhi (1890-1970).

"Per Narciso abbiamo creato uno spazio speciale affinché i visitatori possano contemplare in silenzio la sue eccezionale bellezza" ha detto emozionato il direttore del Castello prof.

Wojciech Falkowski nel presentare la tela. E' stato ricordato che proprio Longhi nel 1916 ha attributo questa opera a Caravaggio. Per Massimo Brunetti del Gabinetto di conservazione di Galleria Barberini l'attività artistica al Castello reale della capitale polacca e' una chiara prova che la Polonia "a tutti i titoli è tornata in Europa". "L'incontro" fra le due tele, non programmato prima, è dovuto ai slittamenti degli eventi culturali causati dalla pandemia. (ANSA).