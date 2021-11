A Lucca inaugurata l'antica Armeria di Palazzo Ducale

(ANSA) - LUCCA, 20 NOV - Torna a vivere in una veste più consona e adeguata allo storico complesso architettonico di Palazzo Ducale, l'ex caffetteria della Provincia di Lucca (con accesso da Cortile Carrara), di fianco al 'passetto' di accesso a piazza S. Romano che, d'ora in avanti, si chiamerà Antica Armeria.

La Provincia di Lucca, infatti, ha inaugurato oggi i nuovi locali al pian terreno che sono stati oggetto di un restyling funzionale e di importanti lavori di adeguamento per la realizzazione di un'area di accoglienza didattica e punto informazione del progetto europeo Grande Itinerario Tirrenico Accessibile (Grand Itinéraire Tyrrhénien accesible) finanziati dal Programma di cooperazione Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020 nell'ambito del progetto GritAccess. Nei locali rinnovati trovano posto proprio da oggi le colonne lignee del teatro di Corte della principessa Elisa Bonaparte, dopo il restauro promosso dall'associazione 'Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana' con il contributo del Banco Bpm-Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno e del Rotary Club di Lucca. I locali al pian terreno sono stati completamente rinnovati sia nel look, sia nella parte funzionale ed impiantistica con la predisposizione di punti luce di grande effetto scenografico e ospitano anche una saletta per incontri e conferenze. I lavori hanno visto un impegno di poco più di 183 mila euro di fondi europei da parte della Provincia. (ANSA).