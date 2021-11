Morto a Pietrasanta scultore danese Sorensen

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 19 NOV - E' morto a Pietrasanta (Lucca), dove viveva dal 1973, lo scultore danese Jorgen Haugen Sorensen, 87 anni. A darne notizia, spiega il Comune di Pietrasanta, è stata la moglie, la scultrice Eli Benveniste.

Opere di Sorensen sono presenti nei maggiori musei danesi (tra cui la Ny Carlsberg Glyptotek e il Statens Museum for Kunst di Copenhagen e il Louisiana Museum for Moderne Kunst di Humlebaek), nonché in musei in Svezia, Norvegia, Stati Uniti (Carnegie Institute, Pittsburgh, Pa e Moma, New York), Turchia, Inghilterra e Italia. Numerosi suoi lavori si trovano in collezioni pubbliche e private soprattutto in Danimarca, ma anche in Italia, Corea, Turchia e Svizzera. Nel 1977 gli era stato assegnato il premio europeo Biancamano a Milano e nel 1979 la Thorvaldsen medal in Danimarca. Nel 2016 aveva ricevuto il premio del Circolo Fratelli Rosselli. A Pietrasanta La sua ultima grande mostra personale risale al 2017. Una delle sue opere, 'The Crowd - La Folla', che ha dato il titolo anche alla mostra, è stata donata dall'artista alla città mentre il bozzetto di 'The angular ones carry, The Smooth ones Slide' (1984) destinata al Comune di Copenaghen si trova nel Museo dei Bozzetti. (ANSA).